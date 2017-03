Sonntag, 05 März 2017 | 09.064

Das Wort der Pfarrerstochter ...

Angela Merkel ist wie man weiß nicht nur Physikerin ...

sondern wie gesagt auch evangelische Pfarrerstochter ...



es ist möglicherweise gerade diese fatale Kombination ...

die sie so unbarmherzig und gnadenlos ihre Diktatur praktizieren läßt ...



ihr Wissen um die Natur bzw die so genannten Natur-Gesetze ...

ihre mehr oder weniger verschrobene Meinung zum Natur-Recht ...



und die Erfahrung daß man die Menschen mit dem Glauben ...

dann endgültig an der Nase herumführen kann ...



Adenauer sagte Mal 'Kinder kriegen die Leute immer' ...

diese Erwartung ist inzwischen bekanntlich widerlegt ...



nach wie vor gilt aber ...

irgend was glauben tun die Leute immer ...



ein fester Glaube gilt als erlebte und erlebbare Realität ...

nicht theoretisch sondern praktisch ganz nah mitten im Alltag bzw im Leben ...



wer dann also noch Hartz IV als Realität erlebt und das zusammenrechnet ...

kommt zu einem Ergebnsi wie 'Haben und Nichthaben sind schon zwei' ...



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger ... Europäische Bürger ... Welten Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen