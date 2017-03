Samstag, 04 März 2017 | 09.063

Die Politische Ausstellung ... Museum Barberini ...

Hamburg hat ja jetzt die Elbphilharmonie ...

die Hamburger sagen schon liebevoll 'das Elph'i ...



Potsdam hat dafür das neue Museum Barberini ...

hoffentlich sagt jetzt niemand 'das Barby'



Impressionismus ...

Die Kunst der Landschaft ...



manche Landschaft ist sogar der Elbphilharmonie nicht unähnlich ...

wie zum Beispiel Claude Monets Steilküsten bei Ebbe und so ...



Klassiker der Moderne ...

Liebermann ... Munch ... Nolde ... Kandinsky ...



der Begriff Moderne bezeichnet Umbrüche in eine neue Zeit ...

der Begriff klassisch steht eher für eine zeitlose Bedeutung ...



die Ausstellung Klassiker der Moderne schlägt den Bogen ...

vom Impressionismus über den Fauvismus zur Abstraktion nach 1945 ...



mit rund 150 Werken erzählt sie Kunstgeschichten ...

in mehreren speziellen Themenräumen ...



das heißt sie macht deutlich ...

daß es mehr als 'eine' Geschichte der modernen Kunst gibt ...



bis 28 Mai 2017 in Potsdam Am Alten Markt ...

www.museum-barberini.com ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Chinesen Buddhisten Asiaten ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Entwicklung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen