Der geistige und Kulturelle Notstand ...

- das Symbol des Rechtsstaats ...

alle sprechen reden talken quasseln faseln ... vom Rechtsstaat ...

aber niemand kümmert sich ...



um das Niveau des Gesprächs und der Erörterung ...

um das Niveau des Rechts und der Ordnung ...



am wenigstens diejenigen ...

die verfassungsmäßig die Verantwortung da für tragen ...



jede Menge so genannte Kunst und Kultur findet statt ...

Sport und Training ... Spiel und Spaß ... Quatsch und Comedy ...



aber niemand kümmert sich um das Niveau des Geschehen ...

immer mehr Quantität ... immer weniger Qualität ...



und last but not least ...

jede Menge Wirtschaft findet statt und ständiges Wachstum ...



aber von Niveau keine Spur ...

das ist immer wieder Holocaust ...



perfekt funktionierende Technik ist ein Ding ...

angewandtes und gelebtes Niveau von Kultur eben ein ganz anderes ...



man müßte das jetzt mal ganz positiv sehen ...

bzw aus reinem Selbsterhaltungstrieb so sehen ...



daß das aktuelle 'Internet of Things' vielleicht der Höhepunkt dieser Entwicklung ...

vielleicht aber auch die Wende ist ...



es kann irgend wie nicht sein ... daß jetzt immer wieder immer weiter immer mehr ...

Unternehmer und Manager ... Millionen und Milliarden ...



nicht etwa verdienen ... sondern sich damit aus dem Staub machen ...

und weitere Milliarden in den sprichwörtlichen Sand setzen ...



während die Umwelt und das arbeitende Volk daran kaputt geht ...

soweit es überhaupt halbwegs sinnvoll arbeiten darf ...



und praktisch fast die gesamte Weltbevölkerung ...

zu einer Art Drehscheibe wird ...



die sich in Bewegung gesetzt hat und kaum noch aufzuhalten ist ...

und sich niemand auch nur ansatzweise und versuchsweise darum kümmert ...



außer daß Angela Merkel ebenso trotzig wie gebetsmühlenartig ...

genauer gesagt hirnverbrannt ... sagt 'wir schaffen das' ...









