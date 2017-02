Montag, 06 Februar 2017 | 06.037

Internationaler Tag gegen Genitalverstümmelung ...

über 200 Millionen sind weltweit von Genitalverstümmelung betroffen ...

und niemand tut wirklich etwas dagegen ...



von denjenigen ... die verpflichtet sind ...

und auch dazu in der Lage wären ...



die dauernd dumm rumquatschen und die Menschenrechte beschwören ...

sich aber nicht an die Eide halten die sie feierlich geleistet haben ...



das sind immerhin rund 3% der weiblichen Weltbevölkerung

also des existenziell größten Schatzes ... den die Menschheit überhaupt besitzt ...



und das wird behandelt wie eine quantité négigeable ...

weil 100% der zuständigen Politiker geisteskrank sind !!!









