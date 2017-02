Freitag, 03 Februar 2017 | 05.034

Angela Dorothea Merkel bei Recep Tayyip Erdogan ...

mein Gott Walter ...

was macht diese Frau auf dem politischen Niveau einer Kindergärtnerin ...



die also keine Ahnung vom politischen Tuten und Blasen hat ...

und das auch nie von sich behaupten würde ...



sondern sich um ihre Aufgaben und Pflichten kümmern würde ...

was macht also diese Frau aus Deutschland in der Türkei ...



und plappert da einen Unsinn vor sich her ... den sie selbst nicht versteht ...

und nicht weiß wovon sie eigentlich redet ...



geschweige denn ...

daß sie den Erdogan damit irgend wie beeindrucken könnte ...



das ist schlimmer als l'art pour l'art oder als das Hornberger Schießen ...

sondern immer wieder immer weiter immer mehr Öl ins Feuer gießen ...









