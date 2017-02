Freitag, 03 Februar 2017 | 05.034

Das Matriarchat des Andreas Voßkuhle ...

der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist der Einzige ...

der die bestehenden Verhältnisse zum Besseren wenden könnte ...



bzw ...

wie das in unserer Verfassung vorgesehen ist ...



der Abhilfe leisten ...

und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirken könnte ...



wenn er denn ein Mann wäre ...

und seine Gewalt und sei es die angeblich Dritte sinnvoll einsetzen würde ...



aber er ist eben kein Mann ...

sondern einer der sprichwörtlichen Waschlappen ...



noch dazu einer von der Sorte ...

wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass ...



und so sitzen wir jetzt möglicherweise endgültig ...

in der Zange ... in der Falle ... in der Grube ... wenn nicht im Faß ohne Boden ...



zwischen (...) dem Trabbi-Kultur-Niveau von Mutti Angela Merkel ...

und dem Wild-West-Rechts-Kultur-Niveau von Donald Trump ...



obwohl unsere Verfassung ...

ebenso geduldig wie aber eben doch auch zwingend vorschreibt ...



daß Abhilfe zu leisten ist ...

wenn Verhältnisse sich ergeben haben ...



die den Widerstand rechtfertigen ...

und 'Alle Deutschen das Recht zum Widerstand haben' !!!



bei allem was Herr Voßkuhle regelmäßig abstreitet und bestreitet ...

objektiv kann kein Zweifel daran bestehen daß er Deutscher ist ...



und daß er einen Eid darauf geleistet hat ...

seine verfassungsmäßigen Pflichten wahrzunehmen und zu erfüllen ...









