Montag, 30 Januar 2017 | 05.030

Die Politische Flora 2017 ...

wir sind ja schon so weit ...

nicht nur Menschen haben Rechte ... sondern auch Tiere ...



und an den Rechten für Pflanzen wird gearbeitet ...

weil nicht einzusehen ist ...



warum eine Eintagsfliege ...

die unter Umständen Zeit ihres Lebens Menschen ärgert ...



Rechte haben soll ...

und eine Rose ... zum Beispiel ...



die gegebenenfalls unaussprechliche Dinge zum Ausdruck bringt ...

und tagelang des Menschen Herz erfreut ... nicht ...



von der blumenreichen Sprache ...

mit der Politiker immer wieder ihre Reden dekorieren ...



mal ganz abgesehen ...

wie gerade wieder Martin Schulz ...



'floradecora' ... Seasonal Decoration at its Best ...

The freshest way in floral Business ...



die Internationale Frankfurter Messe für den Festschmuck ...

liegt also voll im politischen Trend ...



gleichzeitig mit christmasworld ... creativeworld ... paperworld ...

www.messefrankfurt.com ...









