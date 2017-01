Sonntag, 29 Januar 2017 | 04.029

Christmasworld 2017 ...

Weihnachten kommt immer so plötzlich ...sagt das Volk ...

aber das wohl wie alles in this world relativ ...



nach Weihnachten ist vor Weihnachten ... sagt der Fußballfan ...

der sich noch ans Sepp Herbergers 'nach dem Spiel ist vor dem Spiel' erinnert ...



und tatsächlich ... kaum ist Weihnachten 2016 rum ...

findet schon wieder die nächste Messe für Weihnachten 2017 statt ...



welche Messe (?) fragt dann dieser Wirtschaftsbereich ...

der praktisch ständig in dieser Weihnachtswelt lebt und arbeitet ... fühlt und denkt ...



denn die Vorbereitungen für Weihnachten 2017 ...

beginnen zwar kurz nach Weihnachten 2016 ...



die Vorbereitungen für die Messe 2017 ...

begannen aber praktisch schon kurz nach der Messe 2015 ...



haben also immer praktisch drei Jahre unmittelbar im Blick ...

die Arbeit im Jahre 2016 also die Trends 2017 und 2018 ...



Wirtschaft hat viele gemeinsame Nenner ... Messen sind einer davon ...

die Politik hat damit leider immer wieder ihre Schwierigkeiten ...











