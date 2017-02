Dienstag, 28 Februar 2017 | 09.059

Der Politische Faschings-Dienstag ...

Lohengrin in der Deutschen Oper Berlin ...

Angela in der Deutschen Kanzleramt im Tiergarten (Zoo) ...



Wahlkampf in Brabant ...

Kasper Holten inszeniert Wagners Lohengrin als zeitloses politisches Machtspiel ...



Wahlkampf in der Bundesrepublik Deutschland ...

Angela Merkel inszeniert zum vierten Mal ihr grausames politisches Machtspiel ...



außerdem in der Deutschen Oper Berlin ...

'Der Tanz als Inspiration' ...



mit dem Staatsballett Berlin ... im Foyer de la danse ...

was in etwa erklärt ... woher Angela Merkel ihre Inspiration bezieht ...



wenn sie zum Beispiel bei den Staatsbesuchen so rumtänzelt ...

im Foyer de la politique ... mit dem Regierungsballett Berlin ...



www.bundeskanzleramt.de ...

www.deutscheoperberlin.de ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...









