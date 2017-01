Donnerstag, 26 Januar 2017 | 04.026

Das Bundesverfassungsgericht und ...

- das TEG bzw das so genannte Tarif-Einheits-Gesetz ...

da fragt sich das Volk wieder ...

wozu brauchen wir ein solches Bundesverfassungsgericht ...



als Volk haben wir uns diese Verfassung gegeben ...

weil wir uns irgend wie neu erfinden mußten nach diesem hirnverbrannten Hitler ...



und das Höchste Gericht im Lande ...

das in diesem gewaltengeteilten System die Dritte und Höchste Gewalt ausüben soll ...



im Interesse des Volkes !!! - und seiner inneren Beziehungen ...

im Interesse 'seines' Staates !!! - und seiner äußeren Beziehungen ...



erfindet sich immer wieder neu ...

zum Beispiel aus Anlaß der Beschwerden über hirnverbrannte Gesetze ...



und kapriziert sich und geriert sich ...

als verläßliche Stütze dieser genau so hirnverbrannten Merkel bzw 'ihrer' so genannten 'Politik'









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen