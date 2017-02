Sonntag, 26 Februar 2017 | 08.057

Das Gebet der Pfarrerstochter ...

am 3. März ist Weltgebetstag der Frauen ... wer und was sonst (?) ...

an Kinder Küche Kirche hat sich im Prinzip nach wie vor nichts verändert ...



Glaube und Gebet ... Handel und Handeln ... für eine gerechtere Welt (??) ...

das gehöre zusammen ...



verlautet es aus dem Kreis der üblichen Verdächtigen ...

bzw aus den Reihen der einschlägig Interessierten ...



die anderen haben nach wie vor keine wirkliche Stimme ...

oder werden ... 'nicht mal ignoriert' ...



am Sonntag 5. März 2017 in der Ernst-Moritz-Arndt-Kirche ...

in Berlin-Zehlendorf ... Onkel Tom Straße 80 ...



der WGT feiert 70. Geburtstag ...

www.weltgebetstag.de ...



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger ... Europäische Bürger ... Welten Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









