Das Politische Buch ... Europa gegen die Juden 1880-1945 ...

Daniel Cohn-Bendit diskutiert ... was sonst ? ... mit Götz Aly ...

und da zeigt sich wiedermal ...



die Ursachen der Judenfeindschaft sind von je her bekannt ...

aber es wird immer wieder nur möglichst publikumswirksam ...



möglichst medieneinträglich und verkaufsfördernd ... 'diskutiert' ...

das heißt dumm rumgequatscht ...



niemand nimmt auch nur einen der Bälle auf ...

und versucht mal einen konkreten Fort-schritt zu machen ...



im Gegenteil ... es wir alles getan um den Zustand zu konservieren ...

und daraus immer weiter Kapital zu schlagen ... koste es was es wolle ...



Holocaust ...

das sind ja dann immer die anderen ...



im Jüdischen Museum Berlin ...

www.jmberlin.de ...



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen T-typischen C-teratischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

das Po-litische Thema ...
Geburtenrate und der so genannte demographische Wandel ...









