Dienstag, 21 Februar 2017 | 08.052

Die Politische Oper ... Madama Angela Butterfly ...

während die evangelische Pfarrerstochter Angela Merkel ...

im Bundeskanzleramt stationiert ist ... und dort nur ihr Vergnügen sucht ...



glaubt das Volk an die große Freiheit ...

Demokratie und Gerechtigkeit ... Wohlstand und Sicherheit ...



Tragedia germanica ... in drei Akten ...

wegen der Gewaltenteilung ...



frei nach Giacomo Puccinis Trajedia giapponese ...

mit Jana Kurucova ... Abigail Levis ... u.a. ...



Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin ...

www.deutscheoperberlin.de



*



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und ... die so genannte Gleichberechtigung ...









