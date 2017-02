Montag, 20 Februar 2017 | 08.051

El Lissitzky ... Das Kabinett der Abstrakten ...

in einer einzigartigen und geradezu genialischen Anstrengung ...

mit ebenso kongenialer wie großzügiger Unterstützung ...



durch EXPOMONDO Brand & Event Architecture ...

by Holtmann International Hannover Langenhagen ...



gelang 2016/17 im Sprengel Museum Hannover die Rekonstruktion des Raumes ...

der nicht nur als ein Hauptwerk dieses russischen Künstlers gilt ...



sondern auch als Meilenstein in der Entwicklung ...

der modernen Ausstellungsarchitektur ...



der Originalraum in der Landesgalerie im Provinzial Museum Hannover ...

heute das Niedersächsische Landesmuseum ...



wurde im Zuge der 'Zerschlagung der Moderne' ...

bzw als Folge der so genannten Politik Adolf Hitlers 1937 zerstört ...



aus zeitgeschichtlicher um nicht zu sagen zukunftsgeschichtlicher Sicht ...

stellt sich die Frage ...



ob man sich aus dem aktuellen politischen Geschehen heraus vorstellen kann ...

daß sich eine ähnliche 'Rekonstruktion' 80 Jahre nach Angela Merkel wiederholen könnte



die Antwort darauf ist natürlich eindeutig nein ...

weil die 'Zerschlagung der Moderne' durch Angela Merkel weitaus subtiler ist ...



natürlich wird sie in guter alter Diktatorenmanier wie zum Beispiel auch Adolf Hitler ...

niemanden persönlich umbringen ... nicht selbst Bücher und oder Bilder verbrennen ...



sie wird bestreiten ... so wie sie das gerade im NSA Untersuchungsausschuß getan hat ...

überhaupt von etwas gewußt zu haben ... geschweige denn verantwortlich zu sein ...



obwohl sie doch ansonsten alles weiß und ihr nichts entgeht ...

bzw nichts geschieht ... was nicht von ihr veranlaßt oder kontrolliert wird ...



jede Mitteilung des Bundespresseamtes beginnt mit den Worten ...

Frau Merkel macht gerade oder hat gemacht oder wird demnächst machen ...



die Worte 'Frau Merkel hat nicht ...'

kommen im Sprachschtz ihres Pressesprechers gar nicht vor ...



es sei denn ... gewissermaßen umgekehrt ...

um Dinge zu bestreiten ... deren sie verdächtigt wird ...



Alfred Barr ... Gründungsdirektor des Museum Of Modern Art in New York ...

bewertete das Kabinett El Lissitzkys rückblickend betrachtet ...



als den wahrscheinlich bedeutendsten Einzelraum ...

für die Kunst des 20. Jahrhunderts welt-weit ...



vorausschauend betrschtet wird die so genannte Politik Angela Merkels ...

als das wahrscheinlich perfekteste Verbrechen am deutschen Volk bewertet werden ...



Hitler hat damals 'vorhandene' Kunst und Literatur ...

zerschlagen pulverisiert verbrannt beseitigt ...



Frau Merkel dagegen ignoriert und übergeht ... sabotiert und verhindert ...

das Entstehen (...) zeitgemäßer bzw avantgardistischer Kunst und Kultur ...



was natürlich kein Wunder ist ... weil die Frau ja keinerlei politisches Format hat ...

keine politischen Vorstellungen ... keinen verfassungsmäßigen politischen Willen ...



und kulturell nach wie vor auf dem Niveau ihres evangelischen DDR Pfarrhauses lebt ...

bzw ihrer sozialistischen soweit nicht sowjetrussischen Studien-Sozialisation ...



es wird also ein Ding der Unmöglichkeit sein ... in 80 Jahren etwas zu re-konstruieren ...

was es heutzutage zwar geben müßte ... de facto aber nicht gegeben haben wird ...



mit anderen Worten ... was Hitler spektakulär zerstört hat ...

konnte immer hin irgend wie rekonstruiert werden ...



Frau Merkel ist da viel schlimmer ... denn was jetzt nicht hergestellt wird ...

kann nicht irgend wann hypothetisch dennoch dargestellt werden ...



genau so wenig wie die verfassungsmäßige Ordnung ... oder die Dinge ...

die dann unter Begriffen wie 'Demographischer Wandel' versteckt werden ...



die Moderne verschwindet irgend wann völlig in der Versenkung ...

und kein Hahn kräht mehr danach ...



quantitativ gehen Zeit und Raum zwar immer weiter ...

qualitativ verschwinden Moderne und Avantgarde aus dem öffentlichen Interesse ...



Vernichtung durch Ignoranz und Verhinderung ...

für Angela Merkel gilt ...



Du Deutsches Volk ... was Du ererbt von Deinen Vätern ... trotz Hitler ...

überlaß es mir ... damit ich es ebenso konsequent wie nachhaltig beseitigen kann ...



die Gefährlichkeit dieser Frau ...

die die eigentliche Gefährderin unseres Volkes und Staatswesens ist ...



liegt also gar nicht mal darin ... daß sie nichts tut ...

sondern darin und in dem was wer auch immer statt dessen (!!!) tut ...



und was dann wie eine originäre Entwicklung ...

wenn nicht gar wie naturliche Evolution aussieht ...



de facto aber die zudem vorhersehbare Folge ist ... von dem bewußten und vorsätzlichen

absichtlichen und absichtsvollen Handeln eben dieser Angela Merkel ...



die Gefährlichkeit dieser Frau liegt darin ...

daß die Vierte Gewalt ... also die Medien ...



diese Vorgänge und Entwicklungen begierig aufgreifen ...

und zunächst durch die Mühlen ihres eigenen Unverständnisses drehen ...



dann an ihren eigenen Interessen orientieren ...

und das zum Volk hin wieder ausspucken unter dem Vorwand ...



das Volk hätte ein Interesse daran wenn nicht gar ein Recht darauf ...

'informiert zu werden' ... aber worüber bitte schön ???



die Gefährlichkeit dieser Frau liegt aber vor allem wenn nicht allein darin ...

daß die Dritte Gewalt völlig von den Socken ist ...



und diese Vorgänge und Entwicklungen wie geisteskrank ...

und als wäre sie ein Feind des Volkes (s. Donald Trump !!) ...



immer wieder nicht nur allgemein für rechtens ...

sondern auch speziell für verfassungsgemäß erklärt ...



obwohl hier und nur hier nicht nur der Hund vergraben ...

sondern auch der Schlüssel zur verfassungsmäßigen Abhilfe offen auf dem Tisch liegt ...



wissenschaftliche Leitung Rekonstruktion Dr. Isabel Schulz ... Leiterin Kurt Schwitters Archiv

www.sprengel-museum.de ...



*



