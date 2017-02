Samstag, 18 Februar 2017 | 07.049

Die Politische Ausstellung ... Naturpark Pfäzerwald ...

man sollte bei all der Kunst auch an die Natur denken ...

bzw nicht vergessen ... daß sie ja auch der Ursprung der Kunst ist ...



beispielweise der Pfälzerwald ...

Biosphärenreservat und Naturpark ...



mit spektakulären Sandsteinformationen und mächtige Traubeneichen ...

Burgruinen und natürlich idyllische Weindörfer ...



charakterisieren das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands ...

zusammen mit einem Teil der Vogesen ein grenzüberschreitendes Biosphärenreservat ...



ein Zuhause für Luchs und Wildkatze ...

Wanderfalke und Eisvogel ...



ein Paradies für Wanderer Kletterer Mountainbiker ...

eine faszinierende Naturlandschaft für kulinarisch Interessierte ...



das Haus für Nachhaltigkeit in Johanniskreuz ...

bietet unter anderem Ausstellungen zur Natur ...



www.pfaelzerwald.de ...

www.fahrtziel-natur.de ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Chinesen ... Buddhisten ... Asiaten ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Forschung und Lehre ... Wissenschaft und Kunst ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen