Dienstag, 10 Januar 2017 | 02.010

de mortuis ...

jetzt wird der Roman Herzog gleich wieder von allen möglichen Leuten ...

angefangen natürlich vom aktuellen Bundespräsidenten joachim Gauck ...



über den grünen Klee gelobt ... und ...

obwohl die Würde des Menschen doch unantastbar ist ... gewürdigt ...



eben weil er sich nicht mehr dagegen wehren kann ...

so daß sich wieder mal die Frage stellt ...



warum sich diejenigen Präsidenten und Minister etc ...

die jetzt genau wissen ... was es da zu loben gibt ...



sich nicht bereits zu ihren Lebzeiten und Amtszeiten etc ...

daran ein Beispiel nehmen und danach handeln ...



warum muß man immer erst gestorben sein ...

damit diesen Leuten solche Erkenntnisse ....



überhaupt und wenigstens kurzfristig erstmal bewußt werden ...

bevor sie wieder in der Versenkung bzw im Vergessen verschwinden ...



bzw ... die andere Seite ...

warum muß man mit Charisma jung sterben ... um unsterblich zu werden ...









