Donnerstag, 09 Februar 2017 | 06.040

Das Politische Konzert der Angela Merkel ...

Das Spiel mit dem Glück ... Das Spiel mit dem Zufall ...

Das Spiel an und für sich ...



geht es um den Zufall in der Musik ...

fällt sofort der Name John Cage ...



er ist aber weder der erste noch ist er der einzige Komponist ...

der mit diesem Prinzip 'spielt' ...



Mitglieder des SWR Vokalensembles schnüren '(un)erwartet' ...

ein Programm um den Zufalll ...



in dem sich auch ihrr derzeitiger Akademist Konstantin Heuer ...

in einer Uraufführung mit diesem Thema beschäftigt ...



Sonntag 12 Februar 2017 um 16 Uhr ... SWR Classic im Kunstmuseum Stuttgart ...

www.kunstmuseum-stuttgart.de



die Kunst des Spiels ... die Kunst des Glücks ... die Kunst des Zufalls ...

in der Politik steht dafür nur ein Name ... Angela Merkel ...



die erste und einzige die so offen und ungeniert mit diesem Prinzip spielt ...

www.angela-merkel.de



*



der rat-lose Europäische Rat ...

Deutsche und ... Juden ... Palästinenser ... Arabisten ... Islamisten ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Minstration ... Integration und Inklusion ...









