Das Politische Buch ...

Butz Peters ...

Hundert Tage ... Die RAF-Chronik ...



der Versuch einer Rekonstruktion ...

der hundert wichtigsten Tage des aufregenden Jahres 1977



vielfach als das entscheidende Jahr des deutschen Terrorismus bezeichnet ...

als eines der Schlüsseljahre der bundesdeutschen Geschichte ...



das mag schon so sein ...

in Wirklichkeit aber ist es eine Dokumentation der Unfähigkeit ...



der so genannten Politischen Führung

bzw eben der Beweis dafür daß sie das auch gar nicht will ...



dafür daß eben diese politische Führung nicht bereit ist ...

sich auch nur halbwegs an die Verfassung zu halten ...



die Geschichte der RAF ist eben nicht ...

die Fortsetzung des deutschen Widerstands mit anderen Mitteln ...



sondern die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ...

ist die Fortsetzung des Dritten Reiches mit anderen Mitteln ...



die sich daraus ergebenden Probleme ...

wie beispielsweise das Geschehen auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin ...



sind aber mit Büchern dieser Art nicht zu lösen ...

solange man das immer wieder auf die so genannte Machtfrage reduziert ...



Knaur Verlag in der Verlagsgruppe Droemer-Knaur München ...

www.knaur.de ... www.droemer-knaur.de ...



*



