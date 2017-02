Dienstag, 07 Februar 2017 | 06.038

Die Politische Oper ...

- mit Angela Merkel in der Hauptrolle ...

spielt weniger im Deutschen Historischen Museum Unter den Linden ...

als im DDR-Museum in der Karl Liebknecht Straße ...



die Frau ... die als neue Führerin des so genannten Westens apostrophiert wird ...

ist bis heute nicht mal im Westen der Stadt berlin angekommen ...



obwohl das Kanzleramt im Westen liegt ...

wohnt sie nach wie vor im Osten ... sie kauft ein im Osten ...



und ihre so genannte Politik ist die Fortsetzung der DDR ...

garniert mit ein paar Freiheiten wie Reisefreiheit etc ...



das kulturelle Niveau der heutigen so genannten Bundesrepublik Deutschland ...

liegt unter dem der ehemaligen so genannten Deutschen Demokratischen Republik ...



in der DDR gab es im Volk imerhin noch die geistige Freiheit ...

trotz aller Repressalien konnte das Niveau 'Die Gedanken sind frei' ...



noch einigermaßen durchgehalten werden ...

bzw konnte Angela Merkel damals noch nichts daran ändern ...



seit sie jedoch maßgebende Politische Funktionen in der Bundesrepublik hat ...

betreibt sie systematisch diese Art von Volksverdummung ...



unter das Niveau der ehemaligen DDR ...

und nach Möglichkeit noch unter das Niveau des australischen Buschs ...



*



das Kommissionarrische Europa ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...



das po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Haltung und Würde ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen