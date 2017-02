Montag, 06 Februar 2017 | 06.037

Der Politische Film ... spielt in Malta ...

wobei das natürlich kein Spielfilm ist ...

sondern eher ein garstig Spiel ... wie das Volk so sagt ...



per 01 Januar 2017 hat Malta den Vorsitz des Europäischen Rates übernommen ...

und die wichtigsten Themen sollen nun sein ...



der Binnenmarkt und der globale Markt ...

die innere Sicherheit und die äußere Sicherheit ...



und es gäbe da sogar Ziele ...

es ist nur so ...



Malta ist das kleinste Land aller Staaten der Europäischen Union ...

und das muß man eh schon suchen wie die Stecknadel im Heuhaufen ...



entsprechend liegen diese angeblichen Ziele in irgend einem Spiralnebel ...

zu denen nicht mal sowas wie eine nach oben offene Richterskala führt ...



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die Maltesische EU-Ratspräsidentschaft ...



das po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...











