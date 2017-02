Sonntag, 05 Februar 2017 | 05.036

Das Wort der Pfarrerstochter ...

Angela Merkel repräsentiert Deutschland erstklassig ...

und führt auf internationaler Ebene ...



das sagt sie natürlich nicht selbst ...

sondern ihr Bruder Horst von der Schwesterpartei CSU ...



und der stärkt ihr erklärtermaßen auch den Rücken ...

obwohl diese Frau doch eh schon ein Rückgrat hat wie ein Dinosaurier ...



es geht um die Sicherheit für unser Land ...

und um soziale Gerechtigkeit für Familien ...



es geht um die Sicherheit für unsere Renten ...

und um die Anliegen für die so genannten kleinen Leute ...



es geht um die Sicherheit für unsere Flüchtlinge ...

und um die Orientierung für unsere Ordnung ...



Angela Merkel weiß also an sich was zu tun ist ...

bloß wollen wird sie sich nicht nur nicht trauen sondern sie will einfach nicht ...



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...



das po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen