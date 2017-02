Freitag, 03 Februar 2017 | 05.034

Der Politische Lifestyle der Angela Merkel ...

die Ökonomen fürchten Handelskrieg ...

das heißt nicht nur daß sie damit rechnen ...



sondern sie fürchten ihn sogar ... um nicht zu sagen ...

sie machen sich vor Angst schon in die Hose ...



da sieht man wieder den Unterschied ...

zwischen einem Verantwortung tragenden Unternehmer ...



und einer völlig unverantwortlich agierenden Politikerin wie Angela Merkel ...

die jetzt prompt wieder 'gemeinsame Kanzlerkandidatin' wird ...



der so genannten Schwesterparteien ... CDU und CSU ...

die voll des Lobes sind für so einen Typen wie den Donald Trump ...



und ihn auch prompt nach Deutschland eingeladen haben ...

bzw speziell natürlich auch nach Bayern ...



das nach wie vor neben dem Islam ...

ein Teil Deutschlands ist ...



Donald Trump sei in einer demokratischen Wahl ...

ins Amt des Präsidenten gekommen ...



und das müsse man respektieren ... heißt es ...

nach welcher Definition das eine demokratische Wahl war ...



und was denn nun mit der Lösung all der anstehenden Probleme wird ...

ist solcher Art Politikern natürlich völlig egal ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... Islamisten

das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen