Dienstag, 31 Januar 2017 | 05.031

Die Politische Oper ... Aida oh mio patria ...

das Kommissionarristische Europa ...

wird repräsentiert im Wesentlichen durch seinen Präsidenten Jean-Claude Juncker ...



und durch den 'Ersten' von sieben Vizepräsidenten Frans Timmermans ...

aber an dritter Stelle kommt dann schon eine Frau ...



Federica Mogherini ... Chefin für Außenpolitik und Sicherheitspolitik ...

und also gewissermaßen Zweite Vizepräsidenten ...



und die macht sich gerade Sorgen um die 'Herrschaft des Gesetzes' ...

insbesondere im Kongo und in Gabun ...



die Herrschaft des Rechts (Gerechtigkeit) spielt dabei keine Rolle ...

und die Herrschaft des Volkes (Demokratie) schon gar nicht ...



einer von den weiteren fünf Vizepräsidenten ist dann der Günther H. Öttinger ...

aber den interessiert das natürlich auch nicht ...



*



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das politische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Achtung und Würde ...









