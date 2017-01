Sonntag, 29 Januar 2017 | 04.029

Das Wort der Pfarrerstochter ...

ist manchmal wie das Amen in der Kirche ...

das heißt ... es ist das letzte Wort ...



das Problem ist nur ... daß Frau Merkel ja nicht nur 'Sonntags-Reden' hält ...

sondern 'Dauer(nd)-Reden' absetzt ... absondert ... verbreitet ... vertieft ...



nach dem Motto ... Diktatur ist wenn ich sage wo es langgeht ...

und mir einfach nehme was ist ... vor allem jedwede Freiheit ...



bevor ein Demokrat auf die Idee kommt zu sagen ...

welche Interessen das Volk und sein Staat haben ... rein existenziell ...



montags bei den Unternehmern und Verbänden ...

dienstags bei den Arbeitmnehmern und Gewerkschaften ...



mittwochs bei den Einheimischen und Kaninchenzüchtervereinen ...

donnerstags bei den Flüchtlingen und Schlepperorganisationen ...



freitag bei den Karnevalisten und Karikaturisten ...

samstag bei den Künstlern und sonst Überlebenden ...



und über all verbreitet sie das was sie als 'Ihre Politik' erklärt ...

also Quatsch mit Sauce ...



und was ihr Pressesprecher dann den Medien nochmal extra erklärt ...

damit die das Volk dann so richtig und endgültig verarschen und verdummen ...



nach dem Motto ... Merkel ist Merkel ...

und Steffen Seibert ist ihr Prophet ...



der Islam ist ein Teil Deutschlands ...

und mit dem Terror müssen wir einfach leben ...



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...







6

Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen