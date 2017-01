Samstag, 28 Januar 2017 | 04.028

Die Politische Ausstellung ...

Andreas Herrmann ...

mit seiner 'mianki.Gallery' ...



Jakob Kupfer ...

mit seiner Ausstellung 'contempo' ...



am Samstag 04 März 2017 gibts ein Kunstgespräch ...

zwischen der Kunsthistorikerin Andrea-Katharina Schraepler und Andreas Herrmann ...



über das Medium Licht in der Kunst ...

und die Dimension Zeit ...



Ausstellung bis 18 März 2017 ... in Schöneberg ... Kalckreuth Straße 15 ...

www.mianki.com ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Asien ... Buddhismus ... China ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...









