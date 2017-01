Freitag, 27 Januar 2017 | 04.027

Der Politische Lifestyle der Angela ...

niemand ist so reich ...

daß er nicht doch noch etwas mehr annehmen würde ...



niemand ist so arm ...

daß man ihm nicht doch noch etwas abnehmen könnte ...



das ist ... so ungefähr ... Angela Merkels Führungs / Regierungs / Politics - Prinzip ...

mit dem sie sich an der so genannten Macht hält ...



Tatsache ist ... nach den kontinuierlich durchgeführten Untersuchungen ...

daß die so genannten Reichen ...



also diejenigen die mehr haben als sie für die Gestaltung eines sinnvollen Lebens brauchen

in den letzten zehn Jahren um etwa zehn Prozent im Schnitt reicher geworden sind ...



und die so genannten Armen ...

also diejenigen ... die grad so viel oder gar weniger haben ...



als notwenig ist ... um eine halbwegs sinnvolle Existenz zu rechtfertigen ...

in den letzten zehn Jahren um etwa zehn Prozent im Schnitt ärmer geworden sind ...



das sind dann diejenigen ... die nicht aufhören zu träumen ...

und nach dem Prinzip leben ... die Hoffnung stirbt zuletzt ...



bzw diejenigen ... die immer Post kriegen von der 'Aktion Mensch'

'Leben Sie Ihren Traum' ...



alle die Gutes tun und Gutes gewinnen möchten ... weil 'das Wir gewinnt' ...

oder wie Angela Merkel eben sagt ... 'das schaffen wir gemeinsam' ...



auch Angela Merkel hat gehört natürlich zu den Gewinnern (w/m) ...

und hat ungefähr zehn Prozent hinzugewonnen ...



ihre Sympathiewerte sind von ungefähr zehn Prozent ...

auf elf Prozent geklettert ...



und mit diesem einen Prozentchen ... als wärs eins mehr als die Hälfte ...

gelingt es ihr ... diesen ganzen Unsinn zu treiben ...



der Sinn des Lebens besteht bekanntlich darin ...

etwas zu haben ... dem man einen Sinn geben kann ...



de facto ist es aber so ... daß die Reichen sich völlig sinnlos weigern ...

ihrem Leben einen Sinn zu geben ... obwohl sie es könnten ...



und daß die Armen dazu nicht in der Lage sind ...

obwohl sie nichts dringender wollen und auch viele Ideen dazu hätten ...



aber es reicht bekanntlich nicht ... Ideen zu haben ...

man muß sie auch umsetzen (können) ...



und Angela Merkel ist das alles egal ... sie ergötzt sich einfach ...

an der Macht und am Spiel ... mit der Macht und um die Macht ...



und deshalb wird sie sich auch ohne weiteres mit Donald Trump arrangieren ...

weil sie das gar nicht interessiert ...



wie reich der ist ...

und oder was für eine Politik der macht ...



sondern fasziniert ist sie nur davon ... wie der um die Macht spielt ... und gewinnt ...

es geht nur ums Gewinnen ... ums Glück ...



Einsatz und oder Risiko spielen keine Rolle ... die werden nicht mal ausgeblendet ...

nicht mal ignoriert ... sondern sind auf Grund der Perspektive gar nicht sichtbar ...



*



Dorothea Gottesgeschenk Sauer Merkel Kasner ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... der Islamuslimische die Islamuslima das Islamuslimystische ...

das Po-litische Thema ... Integration und Migration ...









