Dienstag, 24 Januar 2017 | 04.024

Die Politische Oper ... Angela die Physikerin ...

verkündet ... zum Beispiel ... offene Märkte seien für den Wohlstand wichtig ...

und genau das sind sie eben nicht ...



zumindest nicht ... wenn man unter Wohlstand das versteht ...

was verfassungsmäßig vorgegeben ist ... das Wohl des Volkes ...



die so genannte Schere zwischen Arm und Reich ...

ist das Symbol dafür ...



daß das Wohl des Volkes abgeschnitten und beseitigt wird ...

und zwar generell und nicht etwa nur das der Armen ...



zugunsten der so genannten Reichen ...

und zwar auch wieder generell und nicht etwa nur materiell ...



mit anderen Worten ... auch mit den offenen Märkten ist es so ...

es kommt nicht darauf an daß man sie hat ... sondern was man damit macht ...



