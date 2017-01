Samstag, 21 Januar 2017 | 03.021

Die Politische Ausstellung ...

Tanja Gerken mit ihrer Galerie ...

Helene Bosecker ... mit ihrer Introduktion ...



und Max Richter ...

mit seiner Ausstellung 'Flutschi' ...



und einem 'Artist-Talk' am Samstag 18 Februar 2017 ...

unter anderem über 'Schwarzer Peter' ... eine Arbeit aus dem Jahr 2016 ...



27 Januar bis 02 März 2017 ... in Mitte von Berlin beim Schönhauser Tor ...

www.galerie-gerken.de ...



*



Michael Schultz ... mit seinen Galerien ...

in Berlin ... Seoul ... Beijing ...



Angelika Platen ...

mit ihrer Ausstellung 'dialog.digital.analog' ...



Kunst ist das Maß aller Dinge ...

dennoch ... 'Künstler sind auch nur Menschen' ...



deshalb gilt eben auch 'Kunst als Ware' ...

und als Teil eines florierenden Kunst-Marktes ...



27 Januar bis 18 März 2017 ... in Charlottenburg ... Mommsen Straße 34 ...

www.galerie-schultz.de ...



gleich nebenan ... zur gleichen Zeit ...

in der 'galerie schultz contemporary berlin' ...



Jarmo Mäkilä ...

mit seiner Ausstellung 'Das Unheimliche' ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Asien Buddhismus China ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Forschung und Lehre ...









