Freitag, 20 Januar 2017 | 03.020

Der Politische Lifestyle ... der Angela Dorothea ...

Geschenk Gottes Sauer/Kasner/Merkel/Putin/Trump ...

Debora Gutman ... betreibt seit fünf Jahren ihre Galerie Gutman Art ...

die einzige Galerie in Deutschland für naive Kunst ...



und zeigt aus dem Anlaß dieses Jubiläums eine liebevoll kuratierte Ausstellung ...

mit alten und neuen Werken naiver Künstlerinnen und natürlich auch Künstler ...



unter anderen also Paula Bernard Roussel ... Thèrèse Coustry ... Olga Filipenko ...

Geneviève Jost ...Charlotte La Chapelle ... Carole Perret ...



27 Januar bis 23 März 2017 ... Debora Gutman Galerien Gutman Art und Drobs Kunst ...

in Schmargendorfs Breite Straße 8a ...



www.naive-kunst-in-berlin.de ...

www.drobskunst.net ...



Angela Merkel ... betreibt seit mehr als zehn das Kanzleramt Angela Art ...

das einzige Kanzleramt in Deutschland für naive Politik ...



es ist nicht bekannt ... in wie weit Frau Merkel Anregungen für 'ihre' Politik ...

aus der naiven Kunst bezieht ...



obwohl Kunst doch an sich das Maß aller Dinge ist ...

aber die holt sich sich in Bayreuth oder neuerdings in Hamburg ja auch nicht ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islamist ... die Islamisma ... das Islamystische ...



das Politische Thema ...

Gesundheit und Pflege ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen