Donnerstag, 19 Januar 2017 | 03.019

Das Bundesverfassungsgericht und ... die NPD ...

man stelle sich das nur mal illustriert vor ...

das Reichsverfassungsgericht hätte vor 1933 die NSDAP verboten ...



ungefähr genau so ... 'wenig' meine ich ... kann man sich vorstellen ...

daß das Bundesverfassungsgericht jemals die NPD verbieten wird ...



es ist ja gar nicht mal das Urteil ...

es ist dieses ganze Verfahren ...



nachdem auch Malu Dreyer ... die neue Ratspräsidentin ...

sich nicht getraut hat ... den Antrag kurzerhand zurück zu ziehen ...



es ist dieses ganze Verfahren ... das so blödsinnig und grotesk ist ...

daß es sich einer ernsthaften Kommentierung entzieht ...



interessant ist dabei ...

der Bundestagspräsident würde sagen 'bemerkenswert' ...



daß das Bundesverfassungsgericht jede Sensibilität vernissen läßt ...

in Bezug auf Amgela Merkels 'die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison' ...



und prompt sagt auch ... zum Beispiel ... der Jüdische Weltkongreß ...

das langatmige Urteil sei 'disappointing and disconcerting' ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ..



Deutsche und ...

Juden und Palästinenser ... Arabisten und Islamisten ...



das Po-litische Thema ....

Migration und Minestration ... Integration und Inklusion ...









