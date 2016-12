Sonntag, 18 Dezember 2016 | 50.353

Babylon ... Wolfsburg .. und das Sprachengewirr ...

mit anderen Worten ... man muß nicht nur was zu sagen haben ...

man muß es auch auf Englisch sagen können ...



in fünf Jahren soll also bei VW nur noch Englisch gesprochen und geschrieben werden ...

es ist nur so ...



wenn die Geschäfts Führung um Matthias Müller ...

ihre unternehmerischen Geschäfts und Vertriebspraktiken nicht ändert ...



und die Politische Führung um Angela Merkel ...

nicht ihre politischen Handlungs und Verhaltensweisen ...



dann ist die Wahrscheinlichkeit größer ...

daß in fünf Jahren bei VW nur noch chinesisch gesprochen und geschrieben wird ...



ganz abgesehen davon ... daß auch Deutschland dann den Brexit macht ...

und eine chinesische Provinz wird ...



was anscheinend immer noch besser ist ...

als inclusive Europäische Union dem Erdogan in die Hände zu fallen ...



es sei denn daß Wladimir Putin weiter mit Angela Merkel gemeinsame Sache macht ...

und sich nicht über seinen Kopf hinweg im wahrsten Sinne des Wortes ...



überholen geschweige denn regelrecht austricksen lassen will ...

und dann fahren die russischen Panzer gleich durch bis zum Atlantik ...



und da wo seinerzeit die Amerikaner die Invasion gemacht haben ...

um Europa zu befreien ...



steht dann Donald Trump ...

um Wladimir Putin schulterklopfend zu begrüßen ...



für Wladimir Putin ist das wie für Angela Merkel zwar auch nur ein Spiel ...

er versteht aber im Gegensatz zu ihr keinen Spaß ...



das heißt ... da ist dann hier endgültig Schluß mit lustig ...

es sei denn ... Angela Merkel sagt ...



eigentlich müßte sie eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwarten ...

da lacht sich der Putin dann wahrscheinlich tot ...









