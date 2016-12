Montag, 19 Dezember 2016 | 51.354

Past empowers future ...

Cities (...) ...

are more than what you see ...



the memory of sound is an invisible always present thread ...

that connects a place to its past ...



urban exploration of tomorrow is about bringing a place back to life ...

through the history of its sound ...



reclaim the future ...

discover the past ...



steht am Schaufenster des neuen Ladens von adidas in Berlin ...

beim Schönhauser Tor am Fuße des Prenzlauer Berges ...



mit Sicherheit der schönste Laden den adidas überhaupt hat ...

im wahrsten Sinne bzw im Sinne dieser Philosophie ...



aus einem Schuppen der Vergangenheit ...

ein Juwel für die Zukunft gemacht ...



in dem das mit allen Sinnen sichtbar und spürbar ist ... dieser 'Sound' ...

Erinnerung und Einheit ... Geist und Geruch ... zum Anfassen und Begreifen ...









