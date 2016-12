Sonntag, 18 Dezember 2016 | 50.353

The year of the demagogue ...

in hindsight ... the Brexit defined 2016 ...

this was the year when the unthinkable became possible ...



the marginal invaded the mainstream ...

Donald Trump was elevated to US commander in chief ...



the establishment was hammered ... the experts humbled ...

democracy changed ...



Lionel Barber ...

in Financial Times Weekend ... 17/18 December 2016 ...



was das alles nun überhaupt mit Demokratie zu tun hat ...

die Antwort darauf bleibt Lionel Barber wiedermal schuldig ...



das Problem ist doch gerade ... daß wir gar keine Demokratie haben ...

bzw allenfalls eine Art Totalschaden an Demokratie ...



und einem Totalschaden kann man nunmal nicht noch totaler schaden ...

und man kann auch seinen Nutzen nicht verändern geschweige denn mehren ...









