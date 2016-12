Samstag, 17 Dezember 2016 | 50.352

Political developments ...

'it is mad to be making music or art (...) in this era ...

where telling the fucking truth automatically makes you different' ...



GAIKA ...

in Crack Magazine ... Issue 71 December 2016 ...



auf deutsch ...

die Wahrheit sagen bzw sagen wie es de facto ist ...



was man konkret objektiv sachlich ... sieht hört fühlt ...

die Dinge oder gar Personen einfach und wirklich beim Namen nennen ...



das ist ... wie wenn einer beim Fußball in eine Abseitsfalle läuft ....

der wird sofort zurückgepfiffen ... automatically ...









