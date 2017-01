Samstag, 14 Januar 2017 | 02.014

Die Politische Ausstellung ... 'in the carpet' ...

Über den Teppich' ...

die Ausstellung beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen Kunst und Handwerk ...



am Beispiel von Teppichen ... und geht dabei dem fruchtbaren Austausch ...

zwischen verschiedenen Zentren in Europa und Nordafrika nach ...



im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Werke der Künstlerin Sheila Hicks ...

die in den 70er Jahren mit marokkanischen Kunsthandwerkern zusammen arbeitete ...



ausgehend von ihrem Werk werden verschiedene Bezugnahmen und Referenzen erzählt ...

etwa vom Bauhaus bis in die jüngste Zeit ...



zum Beispiel die Wirkung des Bauhauses ...

auf marokkanische Künstler der Ecole de Casablanca ...



oder die Faszination ... die von traditionellen Berberteppichen ausgeht ...

und zeitgenössische Künstler beeinflußt ...



'In the carpet' streift 'Über den Teppich' in seiner Vielfalt wie seiner Vielschichtigkeit ...

sowohl als Gebrauchsgegenstand wie auch zur Repräsentation ...



für Raum und Territorium ... für Form und Technik ...

als Geste und Performance ... insbesondere aber als Kunstwerk ...



in dem nicht nur künstlerische und handwerkliche Praktiken und Formen 'verknüpft' sind ...

sondern auch die Verbindungen zwischen Europa und Nordafrika sichtbar werden ...



19 Januar bis 12 März 2017 ... ifa-Galerie in Mitte von Berlin ...

www.ifa.de ...



