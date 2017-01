Freitag, 13 Januar 2017 | 02.013

Merkels Staatsraison als Politischer Lifestyle ...

das hört sich immer so gaaanz toll an ...

'Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison' ...



in Wirklichkeit ist das völliger Blödsinn ...

und hat mit sinnvoller Politik überhaupt nichts zu tun ...



(1) vermittelt es nur gewissermaßen quantitativ den Anschein höhere Sicherheit ...

während sich qualitativ die Sicherheitslage dadurch sogar noch verschärft ...



weil die andere Seite ... für die die Vernichtung Israels Staatsraison ist ...

ja nun heimlich still und leise und ohne daß man das richtig merkelt ...



nun ebenfalls einen Zahn zulegt ...

wenn nicht gar mehrere ... quantitativ und (!!) qualitativ ...



und wie die also wie gewohnt völlig intransparent handeln ...

das spürt man dann erst wieder wenns das nächste Mal richtig knallt ...



(2) löst es natürlich nicht auch nicht andeutungsweise ...

das Problem des Antisemitismus an sich ...



(3) raubt (!) es die Ressourcen für andrere sinnvollere und wichtigere Dinge ...

stiftet Unsicherheit und Unfrieden ...



Ungleichheit und Ungleichgewicht ... und insofern Un(!)Recht(!!)

bei denjenigen ... denen diese Mittel vorenthalten werden ...



aber ... man kann das nicht oft genug sagen ...

das eigentliche Problem da bei ist eben nicht die Frau Merkel ...



die halt ebenso ungeniert wie ungehindert einfach macht was sie will ...

bzw was ihren persönlichen und institutionellen Interessen nützt (s. Wannsee Konferenz) ...



sondern das eigentlche Problem da bei ist Andreas Voßkuhle ...

der oberste Hüter des Rechts ... der Menschen Rechte und der Menschen Würde ...



die Bundeskanzlerin ist verfassungsmäßig verpflichtet ...

Politik so zu machen ... daß sie die Verantwortung da für tragen kann ...



der höchste Richter im Lande ist verfassungsmäßig verpflichtet ...

Rechtsprechung so zu machen ... daß die Dritte Gewalt auch wirklich erkennbar wird ...



statt dessen spielt er wie Frau Merkel einfach nur so rum ...

und verhält sich wie eine Mutter ...



die mehr oder weniger amusiert und nur an sich selbst denkend zuguckt ...

wie der Vater die Kinder verhaut ... weil sie angeblich nicht artig waren ...



bzw wie der Großvater und oder Patriarch der Familie ...

der völlig gleichgültig die gebotene 'Staatsrason' bzw also den Schutz der Kinder verweigert ...



weil er lieber an seiner Spielzeugeisenbahn bastelt ... bzw im Fale des Herrn Voßkuhle ...

sich auf 'seine' Rechtsprechung im Sinne der Spielzeuggesetzgebung der Frau Merkel kapriziert ...l



