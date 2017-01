Donnerstag, 12 Januar 2017 | 02.012

Merkels Wannsee-Konferenzen ...

die so genannten KabinettSitzungen der Frau Merkel ...

sind im Kerrn nichts anderes als die seinerzeitige Wannsee-Konferenz ...



nur eben 75 Jahre später ... und an Stelle des Juden-Vernichtungs-Projekts ...

jetzt die Sicherheit-Israels-Staatsraison ...



davon abgesehen ist das aber im Kern der Sache ...

genau dasselbe ...



das heißt ... da wird irgend ein völlig hirnverbrannter idiotischer ...

mehr oder weniger krimineller bzw verfassungswidriger Unsinn (...) ...



vorgetragen ...

bzw als Thema gestellt ...



und dann wird das diskutiert und erörtert ... besprochen und abgesprochen ...

wie man diesen Unsinn (!!!) ...



so effizient und professionell wie eben möglich umsetzen und durchsetzen ...

und die selbst bei diesem Anlaß ....



widerstreitenden persönlichen und institutionellen Interessen ...

unter einen Hut bringen kann ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und Palästinenser ... Arabisten und Islamisten ...

das Po-litische Thema ...Migration und Integration ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen