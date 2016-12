Montag, 12 Dezember 2016 | 50.347

Die Diktatur der Pfarrerstochter ...

mit der Diktatur ist wie mit der Werbung ...

ungefähr ...



bei der Werbung weiß man ... die Hälfte des Aufwands ist eigentlich für die Katz ...

bringt nichts ... nützt nichts ... rausgeworfenes Geld ...



die Hälfte der Kosten könnte man sich eigentlich sparen ...

man bloß nicht ... welche Hälfte ...



so ähnlich ist das auch in einer Diktatur ...

selbst in Staaten die offen als Diktatur betrieben werden ...



funktioniert etwa die Hälfte des Politischen Geschehens ...

des bürgerlichen Lebens ...



Wirtschaft und Gesellschaft ... Recht und Religion ...

Medien und Kirchen ... Kunst und Kultur ...



völlig problemlos ... und ohne daß die Leute richtig merken ...

daß sie von einer Diktatur beherrscht werden ...



zwar sind bestimmte Defizite und Nachteile spürbar ...

die Bürger haben schon das Gefühl ... daß ihen etwas fehlt bzw entgeht ...



aber sie haben eben auch das Gefühl ...

daß man die beiden Seiten nicht einfach austauschen kann ...



weil man nicht weiß ... welche Nachteile man sich einhandeln würde ...

wenn man die Seite mit den vermeintlichen Vorteilen wählen könnte ...



Frau Merkel sagt ja heute noch ... die DDR war gar nicht sooo schlecht ...

wirklich gefehlt hat eigentlich nur die Reisefreiheit ...



es ist eine feststehende Erkenntnis ...

daß in Volk sich seinen Staat nicht backen kann ...



genau so wenig wie seine Präsidenten und Vorsitzenden aller Art ...

einen Staat der professionell als Demokratie betrieben wird ... gibt es zur Zeit nicht ...



kurz gesagt ist es so ... daß in einer Diktatur an sich nur das gemacht werden darf ...

was von der Regierung (!) mehr oder weniger zufällig und beliebig genehmigt ist ...



umgekehrt ist es so ... daß in angeblich demokratischen Staaten ...

die als so genannter Rechtsstaat betrieben werden ...



ebenfalls nur das gemacht werden darf ...

was hier vom Parlament (!) mehr oder weniger zufällig und beliebig geehmigt ...



bzw 'gesetzlich' geregelt und reguliert ist ... wie das dann heißt ...

festgelegt und vorgeschrieben ...



bzw das sind dann die ebenso berühmten wie berüchtigten Vorschriften ...

auf die sich die StaatsBeamtenBediensteten berufen ...



wenn sie dem Bürger die größten Grobheiten und Gemeinheiten zumuten ...

im Grunde genommen aber auf dasselbe hinaus läuft und auch kommt wie bei der Diktatur ...









