Sonntag, 15 Januar 2017 | 02.015

Die Gnadenbringende Weihnachtstzeit ...

praktisch sind wir jetzt ... wie man neudeutsch so sagt ...

in der Post-Weihnachtszeit ... in der Post-Sylvesterzeit .... in der Neujahrszeit ...



was also nicht nur heißt ... daß die Bediensteten auf dem was früher mal Postamt hieß ...

das Schlimmste hinter sich haben ...



aber es geht ja jetzt schon wieder schwer auf das nächste Weihnachten zu ...

und es liegt in der Natur der Sache ... daß dann alles noch toller kommt ...



aber nach Sankt Nikolaus Sankt Gabriel Sankt Balthasar Sankt Caspar Sankt Melchior ...

kommt ja jetzt erstmal Sankt Valentin ...



praktisch ist es wohl so daß ... wenn man denn glaubt daß ...

die Weihnachtstzeit den Gnaden die Gnade das Gnaden Verfassungsmäßige gebracht hat ...



das ja nicht nur für die Weihnachtszeit als solche gilt ...

sondern für die ganze Zeit bis zum nächsten Weihnachten ...



daß also jede Weihnachtszeit in Bezug auf die Gnade Gottes ...

so'ne Art revolving letter of credit ist ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen