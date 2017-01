Dienstag, 10 Januar 2017 | 02.010

Die Politische Oper ...

heutzutage ist die Kunst das Maß aller Dinge ...

aber es gab mal Zeiten ... da war das die Kuhhaut ...



'das geht auf keine Kuhhaut' ...

sagte das Volk damals ...



fast wie eine Parallele zum Recht bzw zur Waage der Justitia ...

das war aber dann doch schon viel später ... gewissermaßen schon Hochkultur ...



die Bemühungen zur so genannten Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union ...

erinnern auch an den Versuch ...



als wollte man eine Kuhhaut 'erweitern und vertiefern' ...

damit mehr drauf geht bzw sie stärker belastet werden kann ...



ein Knackpunkt ist dabei die Türkei ...

denn an der scheiden sich die Geister ...



in diesem Zusammenhang erklärt die Bundesregierung ...

sie würde die Entwicklungen in der Türkei 'mit größtem Interesse verfolgen' ...



daran zeigt sich wiedermal genau das Problem dieser Frau Merkel ...

'verfolgen' ... das heißt hinterher laufen ... und bloß nicht einholen ...



und wenn die Entwicklungen sie dann ihrerseits einholen ... überholen ... überrollen ...

dann allenfalls 'regeln und regulieren etc' ...



und 'Männchen machen' ... ich meine Raute und winken und so ...

bloß nicht Politik machen ... ich meine professionelle und verfassungsgemäße ...



*



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...









