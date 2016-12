Freitag, 09 Dezember 2016 | 49.344

Die Politische Ausstellung ...

Barock ... Nur schöner Schein ?

eine Ausstellung in der Barockstadt Mannheim ...



Reiss-Engelhorn Museen Mannheim ...

in Kooperation mit dem Kunsthistorischen Museum Wien ...



ein näherer Blick auf die europäische Kulturgeschichte ...

der rund 200 Jahre etwa ab 1580 ...



fördert den ganzen Facettenreichtum der Barockzeit zu Tage ...

wegweisende wirtschaftliche Innovationen ... wissenschaftliche Erfolge ...



medizinische Errungenschaften ... moderne Ordnungsstrukturen ...

ein Zeitalter der Gegensätze ... aber auch des Ausbruchs ... mit neuer Weltsicht ...



und Barock ist auch heute nicht etwa nur Vergangenheit ...

auch gegenwärtig zeugen Rezeptionen und Variaionen des Barock ...



unter anderem in Kunst und Design ... Architektur und Mode ...

von einer bemerkenswerten Aktualität des Themas ...



vielfältige Rauminterventionen in der Ausstellung ...

beleuchten den 'modernen Barock' ...



bis 19 Februar 2017 ... Im Zeughaus ...

www.barock2016.de ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen