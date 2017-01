Montag, 09 Januar 2017 | 02.009

Das Maltesische Europa ...

bis zum 30 Juni 2017 hat Malta jetzt den Vorsitz im Ministerrat der EU ...

mit der klaren Priorität ...



diese Präsidentschaft dazu zu nutzen ...

die Europäische Union weiter zu entwickeln ...



das Mittel dazu soll eine effektive Diplomatie sein ... woran sich zeigt ...

daß die Weichen schon wieder von vorn herein falsch gestellt werden ...



der Brexit ... zum Beispiel ...

ist nicht auf den Mangel an effektiver Diplomatie zurtückzuführen ...



sondern auf den Mangel an effizienter Politik ...

bzw auf den Mangel an Dritter Gewalt überhaupt ...



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die Maltesische EU-Rats-Präsidentschaft ...

das Po-litische-Thema ... Arbeit und Leben ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen