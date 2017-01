Samstag, 07 Januar 2017 | 01.007

Die Politische Ausstellung ... Städel Museum Frankfurt am Main ...

Der Ewige Kampf der Geschlechter ...

Franz von Stuck bis Frida Kahlo ...



die Frage nach der Idendität ... der männlichen wie der weiblichen ...

ist mit jedem Fortschritt und parallel zu den Fragen der Gleichberechtigung ...



von dynamisch wenn nicht geradezu dramatisch zunehmender Aktualität ...

und erfindet sich wie das Universum praktisch ständig neu ...



das Städelmuseum präsentiert in einer großen Sonderausstellung ...

die prägnantesten künstlerischen Positionen zu diesem Thema ...



von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ...

darunter Max Liebermann Edouard Manet Gustav Klimt Edvard Munch Lee Miller



rund 150 Werke veranschaulichen ... wie kontrovers die Künstlerinnen und Künstler ...

auf die Konstruktion von Geschlechtermodellen reagierten ...



und wie sie Stereotypen Idealbilder Identifikationsfiguren ...

in Malerei Skulptur Grafik Fotografie Film ... verarbeiteten ...



bis 19 März 2017 ... Am Schaumainkai ...

www.staedelmuseum.de ...



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... China Buddhismus Asien ...

