Das Bundesverfassungsgericht ... die Bild-Zeitung des Rechts ...

Bild weiß immer alles ... was so passiert ist ... und vor allem zuerst ...

und kann das dann auch alles so schön erklären ...



das Bundesverfassungsgericht weiß auch immer alles was recht ist ...

wenn auch immer erst ein paar Jahre später ...



aber dann können die Damen und Herren Richter das auch haarklein erklären ...

wie jetzt zum Beispiel die Sache mit der Beschleunigung des Atomausstiegs ...



alle Welt spricht immer von der Ent-schleunigung ...

nur Angela Merkel will die Be-schleunigung ... raus aus der Atomenergie ...



und da wird natürlich mit heißer Nadel gestrickt ...

bei einem so hochexplosiven Thema ...



jetzt ist jedenfalls klar ... die dreizehnte Novelle des Atomgesetzes ...

ist im Wesentlichen mit dem Grundgesetz vereinbar ...



was wiederum heißt ...

daß die Unternehmen die deswegen auf Schadenersatz geklagt hatten ...



also EON/PreußenElektra ... Krümmel/Vattenfall/ RWE ...

'im Wesentlichen' mit ihren Klagen abgeschmettert worden sind ...



was sie sich natürlich auch gleich hätten ausrechnen können ...

weil ja bekannt ist ...



daß das Bundesververfassungsgericht mehr oder weniger ...

als Rechtsabteilung der Bundesregierung fungiert und funktioniert ...



und nicht etwa als Dritte Gewalt im Interesse des deutschen Volkes und seines Staates ...

geschweige denn seiner Wirtschaft ... bzw der Bürger und Steuernzahler ...



wie üblich hat sich heute wieder jeder irgend wie als Sieger gesehen ...

nicht nur Kläger und Beklagte ...



sondern auch Greenpeace und Grüne ... Umwelt und Naturschutz ...

Rechtsanwälte und Medien ...



man könnte fast sagen ... Friede Freude Eierkuchen ...

im Gegensatz zum deutschen Waffenexport ... mit Krieg Katastrophen Flüchtlinge ...









