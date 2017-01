Freitag, 06 Januar 2017 | 01.006

Der Politische Lifestyle der Angela Dorothea ...

Angela Merkel ist bekannntlich ... oder vielleicht auch nur angeblich Physikerin ...

davon merkt man aber im politischen Alltag nichts ...



denn da redet sich lieber zum Beispiel vom Rechtsstaat ...

die Maßnahmen zur Terrorbekämpfung müßten sich im rechtsstaatlichen Rahmen halten ...



nun wissen bekanntlich nicht mal Richter mit diesem Begriff etwas anzufangen ...

am allerwenigsten die am Bundesverfassungsgericht ...



deshalb kann Frau Merkel diesen Begriff ungeniert benutzen ...

um damit die Beseitigung der verfassungsmäßigen Orndung zu verschleiern ...



denn ein Rechtsstaat der wirklich ein Rechtsstaat ist ...

kann ja nicht ernsthaft einer effizienten Terrorbekämpfung im Wege stehen ...



bzw der Sicherheit und Verteidigung ...

Zusammenarbeit und Entschlossenheit ... in Europa ...



das zweite aktuelle Lieblingswort der Kanzlerin ist 'Digitalsierung' ...

Deutschland und Frankreich müßten die Motoren dieser Entwicklung sein ...



das ist wie mit der Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...

das Problem ist doch nicht die Beseitigung von was auch immer ...



das Problem ist ,,, wenn was auch immer ersatzlos gestrichen ...

und das nicht adäquat ersetzt wird ...quantitativ und qualitativ ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... Islam ...



das Politische Thema ...

Gesundheit und Pflege ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen