Donnerstag, 05 Januar 2017 | 01.005

Deutsche und ... Juden ...

Angela Merkel erklärt ihre so genannte Politik bekanntlich mit dem Satz ...

'wenn ich mich dafür entschuldigen muß ...



daß ich ein paar Flüchtlinge aufnehme ...

dann ist das nicht mein Land' ...



so ungefähr gibt es jetzt auch zunehmend Juden die sagen ...

wenn hier in Israel der religiös motivierte Nationalismus wächst ...



bis zum regelrecht völlig unkontrollierten Fanatismus einerseits ...

und der wachsenden Zahl derer ... die den Staat also solchen völlig ablehnen ... andererseits ...



dan ist das nicht mein Land ...

bzw dann ist das nicht Israel ... das doch die Heimat aller Juden werden soll ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen