Sonntag, 04 Dezember 2016 | 48.339

Die G20-Katastrophe ...

wenn selbst so ein Typ wie dieser Donald Trump ...

Präsident der so genannten Vereinigten Staaten eines Teil von Nord-Amerika werden kann ...



dann braucht man sich natürlich nicht zu wundern ...

daß so eine Type wie diese Angela Merkel Bundeskanzlerin ist ...



in einem allenfalls bedingt vereinigten Teil ...

des deutschsprachigen West-Europa



und eben nicht nur Regierungs-Chefin ...

sondern auch Vorsitzende oder besser gesagt Draufsitzende ...



einer Partei ... die doch an sich alle Mittel und Möglichkeiten hat ...

um nicht zu sagen den sprichwörtlichen Marschallstab im Tornister hat ...



um eine halbwegs vernünftige Regierungspartei abzugebenn ...

oder sich zumindest dahin entwickeln könnte ...



aber so kommt dann eben eins zum anderen ...

kein vernünftiges Personal ... keine vernünftigen Kandidaten ...



keine Ahnung davon was eigentlich zu tun ist ...

geschweige denn wann wie wo und warum etc ...



entscheidend ist dann aber ...

daß in der für eine Diktatur typischen Art und Weise ...



jegliche sinnvolle Kontrolle des Regierungshandelns ..

unterbunden und ausgeschaltet wird ...



der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...

der das eigentlich machen müßte ...



hat mehr Angst als Vaterlandsliebe und die Hosen gestrichen voll ...

als daß er die Frau Merkel mal fragen würde ...



wo sind denn eigentlich die Ergebnisse Ihres bisherigen Handelns ...

und für das was Sie vorhaben fehlen doch sämtliche Voraussetzungen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen