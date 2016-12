Samstag, 17 Dezember 2016 | 50.352

Die Politische Ausstellung ...

Michael W. Schmalfuß und Susanne Obert ...

mit ihrer Galerie 'for contemporary fine arts' ...



'Accrochage' ...

heißt die aktuelle Gruppenausstelllung ...



unter anderen mit Elvira Bach und Anke Eilergerhard ...

sowie fünf weiteren Künstlern ... es gab also einiges aufzuhängen ...



Kunst ist bekanntlich das Maß aller Dinge ...

Kunst an und für sich ...



es geht daher nicht darum ... mit dem Künstler zu diskutieren ...

was er sich denn dabei gedacht hat ...



sondern sich (selbst) mit dem Kunstwerk auseinanderzusetzen ...

und sich überraschen zu lassen ...



welche Details dann doch so ansprechen anziehen interessieren fesseln ...

daß man regelrecht daran hängen bleibt ...



vielleicht ist damit aber auch einfach nur gemeint ...

daß die Künstler sich an die Hoffnung klammern ...



daß sie die Bilder auch zu einem guten Preis verkaufen können bzw Preise kriegen ...

statt nur wohlwollender Betrachtungen und Kritiken ...



bis 09 Januar 2017 in Charlottenburg Knesebeckstraße 96 ...

www.galerie-schmalfuss.de ...



* * * * * *



Staatliche Kunstsammlungen Dresden ...

Kunsthalle im Lipsiusbau ...



Das Paradies auf Erden ...

Flämische Landschaften ... von Bruegel bis Rubens ...



eine Ausstellung der Gemäldegalerie Alte Meister ...

mit einem umfangreichen vielseitigen Begleitprogramm ...



bis 15 Januar 2017 ... Besuchereingänge Georg Treu Platz und Brühlsche Terrasse ...

www.skd.museum.de ...









