Sonntag, 04 Dezember 2016 | 48.339

Muttis Sonntagsbraten ...

zum Beispiel runde Schulter vom Rind ...

mit Sellerie-Kartoffel-Stampf ...



Karotten Zwiebeln Knoblauch Ingwer Lorbeer Piment ...

Muskat Pfeffer Salz Thymian Butter Sahne ...



Pinienkerne zum Garnieren ... damit das auch nach was aussieht ...

genügend Rotwein ... damit das dann auch nach was schmeckt ...



also ungefähr so wie in der großen Politik ...

wo die großen Entscheidungen ja auch erst fallen ...



wenn ein bestimmter Alkoholpegel erreicht ...

und wer nicht mithalten kann eingestampft und eingedampft ist ...



mit freundlicher Unterstützung des Deutschen Fußball Bundes ...

www.rewe.de/inspiration ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen