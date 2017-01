Mittwoch, 04 Januar 2017 | 01.004

Das Po-litische Buch ...

Bernd-Lutz Lange ...

'Das gabs früher nicht' ...



'Von dern Nahen Vergangenheit ...

und der fernen Gegenwart' ::: !!!



wenn fast jeder auf Stand-by ist ...

warum hat dann fast niemand einen richtigen Standpunkt ... ?



Bernd-Lutz Lange vergleicht das Früher mit dem Heute

und rechnet mit dem Zeitgeist ab ...



aus dem Gefühl ...

unversehens in eine Zeit geraten zu sein ...



in der vieles was sich über Jahrhunderte aufgebaut und erhalten hat ...

plötzlich verschwindet ...



im Aufbau Verlag Berlin ...

www.aufbau-berlag.de ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...



Nachhaltigkeit beim Thema ...

'Kinder kriegen die Leute immer' (Konrad Adenauer) ...









